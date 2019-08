കൊ​ച്ചി: മോ​ഹ​ന്‍ ബ​ഗാ​നി​ല്‍ നി​ന്ന് മി​ഡ്ഫീ​ല്‍​ഡ​ര്‍ ഡാ​ര​ന്‍ കാ​ല്‍​ഡെ​യ്‌​റ​യെ സ്വന്തമാക്കി കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ്. ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നൊ​പ്പം ത​ന്‍റെ ഫു​ട്‌​ബോ​ള്‍ ക​രി​യ​റി​ലെ ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​രാ​ധ​ക​രും ക്ല​ബും ഒ​രു ന​ല്ല സീ​സ​ണ്‍ അ​ര്‍​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ന്‍ മി​ക​ച്ച ക​ളി​യി​ലൂ​ടെ ത​ന്‍റെ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ താ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെന്ന് ഡാ​ര​ന്‍ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ​സീ​സ​ണി​ല്‍ മ​ഞ്ഞ ജ​ഴ്സി ധ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ താ​ന്‍ സ​ന്തു​ഷ്ട​നാ​ണെ​ന്നും ഡാ​ര​ന്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Midfielder @darrencaldeira signs on the dotted line and will don the yellow for the upcoming Hero ISL season! 💛💙#KeralaBlasters #SwagathamCaldeira pic.twitter.com/N9ymG9yhXm

— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) August 7, 2019