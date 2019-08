ചണ്ഡീഗഡ് : പഞ്ചാബിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ലുധിയാനയിലെ സുന്ദർ നഗറിലുള്ള ത്രിമൂർത്തി ഹോയ്സറി മിൽസിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ അൻപതു യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

Punjab: Fire breaks out in Trimurti Hosiery Mills in Ludhiana's Sunder Nagar. About 50 fire tenders are present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/UN8trrMjNH

— ANI (@ANI) August 7, 2019