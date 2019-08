ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ മൃതദേഹത്തിനു മുന്നില്‍ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. സുഷമാ സ്വരാജിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദുഃഖം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വിതുമ്പിയത്. സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തില്‍ പുഷ്പചക്രം അര്‍പ്പിച്ച ശേഷം അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് സ്വരാജ് കൗശലുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത്. സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ വിയോഗമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ അനുശോചനം അറിയിച്ച്‌ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former External Affairs Minister and BJP leader #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/Sv02MtoSiH

— ANI (@ANI) August 7, 2019