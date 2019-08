പ്രളയ ജലത്തോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി, ധീരതയോടെ ഈ പോലീസുകാരൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ ജീവൻ. തുടര്‍ച്ചയായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നാശം വിതച്ച ഗുജറാത്തിലെ മോബി ജില്ലയിലെ കല്യാണ്‍പുര്‍ ഗ്രാമത്തിൽ ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രിഥ്വിരാജ് ജഡേജയാണ് പ്രളയ ജലത്തിലൂടെ ഒന്നര കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

#WATCH Pruthviraj Jadeja, a Gujarat police constable carried two children on his shoulders for over 1.5 km in flood waters in Kalyanpar village of Morbi district, to safety. (10.08) #Gujarat pic.twitter.com/2VjDLMbung

— ANI (@ANI) August 11, 2019