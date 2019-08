ഇസ്ലാമാബാദ് : ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റിയ നടപടിയിൽ ആര്‍.എസ്.എസിനെതിരെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ. ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ശാഖയായ ആർ.എസ്.എസ് ജർമൻ ഏകാധിപതി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ‘നാസി’ പാർട്ടിയെ പോലെ. ആര്യൻ ആധിപത്യത്തിന് നാസി പാർട്ടിക്കാർ ശ്രമിച്ചത് പോലെ ആർ.എസ്.എസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു ഇമ്രാൻ ഖാൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചു.

The curfew, crackdown & impending genocide of Kashmiris in IOK is unfolding exactly acc to RSS ideology inspired by Nazi ideology. Attempt is to change demography of Kashmir through ethnic cleansing. Question is: Will the world watch & appease as they did Hitler at Munich?

