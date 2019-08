ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു : റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.2 തീവ്രത

ശ്രീനഗർ : ഭൂചലനം അനുഭവപെട്ടു. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വൈകിട്ട് 4:20ഓടെ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Indian Meteorological Department (IMD): An Earthquake of magnitude 4.2 on Richter scale struck Jammu & Kashmir at 4:20 pm, today.

— ANI (@ANI) August 13, 2019