യുഎഇയിൽ കനത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസം : വിവിധയിടങ്ങളില്‍ മഴ ലഭിച്ചു.

تساقط البرد في المنطقة الوسطى بالشارقة . . مقطع فيديو للحظات تساقط البرد الآن في "مليحة" بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة | مركز العاصفة #برق_الإمارات #الشارقة #طقس #برد