ന്യൂ ഡൽഹി : വൻ തീപിടിത്തം. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഘി​ട്രോ​ണി​യു​ള്ള എ​ണ്ണ ടാ​ങ്കു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ഡൗ​ണിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 18 അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​നാ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​യ്ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീ​പി​ടിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Delhi: Fire breaks out at a warehouse in Ghitorni; 4 fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/QTpQiiYPuY

— ANI (@ANI) August 16, 2019