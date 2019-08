നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് പണവുമായി തന്നെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ സമീപിച്ച യുവാവിന് കിടിലന്‍ മറുപടി നല്‍കി ഒരു പെൺകുട്ടി. ലാഷ് എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ സമീപിച്ച യുവാവിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്നു കാട്ടിയത്. ‘ഒരു വ്യക്തി എന്നെ സമീപിച്ച് നഗ്‌ന ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ 30 ഡോളര്‍ അയച്ചു തന്നു. പണം നല്ല രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അയാള്‍ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പകരം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അയച്ചുനൽകി. റെസ്റ്റോറന്‍റിലെത്തി അയാള്‍ അയച്ചുനല്‍കിയ മുപ്പത് ഡോളര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ന്യൂഡില്‍സ് കഴിക്കുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍’ എന്ന് പെൺകുട്ടി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. യുവാവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്‍റെ സ്ക്രീന്‍ ഷോര്‍ട്ടുകളും ന്യൂഡില്‍സിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും അവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Weirdos continued: Somebody messaged me asking if I wanted money but I needed to send him ‘pics’ in return (nudes obviously) he sent me £30 on PayPal and I sent him a video of me driving and MC’ing an Oakzy B song then bought a big scran with the £30 💁🏼‍♀️ pic.twitter.com/2LntXqXOh1

— 13 (@lash__13) August 14, 2019