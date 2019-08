ഇംഫാല്‍ : ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. മണിപ്പൂരില്‍ ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്തു ഇന്ന് രാവിലെ 11.58 ഓടെ റിക്ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 4.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി ഭൂചലനമാണുണ്ടായത്. ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

IMD: Earthquake of magnitude 4.7 occurred at 1158 hours today in India-Myanmar border region.

