നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പി.ചിദംബരം അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂ ഡൽഹി : ഐ​എ​ന്‍​എ​ക്സ് മീ​ഡി​യ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സില്‍ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ്സ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരം അറസ്റ്റിൽ. ഏറെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സിബിഐ സംഘം ഡൽഹി ജോർബർഗിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ ശേഷം അൽപസമയം മുൻപായിരുന്നു ചിദംബരം വീട്ടിൽ എത്തിയത്. അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബിലും, മനു അഭിഷേക് സിംഗ്‌വിയും ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയം സിബിഐ സംഘവും എൻഫോഴ്‍സ്മെന്‍റ് സംഘവും ചിദംബരത്തിന്‍റെ വീടിലെത്തി. എന്നാൽ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഗേറ്റ് തുറന്നില്ല. ഇതോടെ ഇവർ മതിൽ ചാടിക്കടക്കുകയും അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

