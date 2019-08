പൂനെ: റോഡരുകില്‍ യുവതി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പരാക്രമത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. പൂനെയിലെ രാംനഗറില്‍ കഴിഞ്ഞ രാത്രി റോഡരുകില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് കാറുകൾ ആണ് സ്വന്തം കാറുകൊണ്ട് ഇടിച്ചുതകര്‍ത്തത്. കാർ പലതവണ ഈ കാറുകളില്‍ ഇടിപ്പിച്ചുവെന്നും ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചുവടെ :

#WATCH A driver hits her car against a parked car repeatedly, in Pune's Ramnagar area. Additional CP, Pimpri-Chinchawad says, "A woman driver damaged three cars with her car in Ramnagar area; Case registered, further investigation underway." (20th August) pic.twitter.com/QE1kLrWsJF

— ANI (@ANI) August 21, 2019