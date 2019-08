അസ്ഥാനത്തൊരു തേനീച്ചക്കൂട്; വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

യുവാവിന്റെ ജീന്‍സിന് പുറകില്‍ തേനീച്ചകള്‍ കൂട്ടംകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തേനീച്ചക്കൂട് അസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി നാഗാലാന്‍ഡില്‍ മാത്രമേ ഇത് കാണാനാകൂ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് മന്ത്രി ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീന്‍സിന് പുറകില്‍ തേനീച്ച കൂട്ടംചേര്‍ന്ന് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചതിനാല്‍ അനങ്ങാനാകാതെ നിൽക്കുന്ന യുവാവിനെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ സംഭവം കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.

Read also: നോ​ത്ര​ദാം ദേ​വാ​ല​യം കത്തികൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായി തേനീച്ചകള്‍

വീഡിയോ കാണാം;

This is really a Beehive in an unlikely place. This can happen only in Nagaland!

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 21, 2019