കേരളത്തിന് ചരിത്ര നേട്ടം : ഡ്യൂറന്റ് കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി

കൊൽക്കത്ത : ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി കേരളം. ഡ്യൂറന്റ് ഫുട്ബോൾ കപ്പിൽ മുത്തമിട്ട് ഗോകുലം എഫ് സി. കൊല്‍ക്കത്ത സാള്‍ട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന കലാശപ്പോരിൽ മോഹന്‍ ബഗാനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഐ ലീഗ് ക്ലബായ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റന്‍ മാര്‍കസ് ജോസഫാണ് വിജയ ഗോളുകൾ വലയിലെത്തിച്ചത്. സല്‍വ കമോറോയാണ് ബഗാനായി ഗോൾ നേടിയത്.

.@GokulamKeralaFC ride the wave of a brace from Marcus Joseph to down @Mohun_Bagan and become the champions 🏆🥇 of the #DurandCup 2019!#MBvGKFC #DurandCup #IndianFootball pic.twitter.com/Snwoe7GEV4

— Durand Cup (@thedurandcup) August 24, 2019