റായ്പൂർ : ദേശീയ പാതയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ കുറുദിനു സമീപം ദേശീയ പാത 30ൽ ഇന്ന് 24 യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. വാർത്ത ഏജൻസി ആയ എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപ്രത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Chhattisgarh: 7 injured after a bus carrying around 24 passengers rolled over on National Highway (NH) 30, near Kurud, today. pic.twitter.com/pn0uVccJvV

