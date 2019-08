ആഷസ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയം, ടി-20 മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ താരങ്ങളുടെ ആഘോഷ വീഡിയോ വൈറൽ

ലോർഡ്‌സ്: ആഷസ് പരമ്പരയിലെ അവിസ്മരണീയമായ വിജയം ഇംഗ്ലണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ വീഡിയോ വൈറൽ ആകുന്നു. ബെൻ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ സെഞ്ചുറി മികവിൽ ഒരു വിക്കറ്റിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് മത്സരം വിജയിച്ചത്. ഈ മത്സര വിജയം ടി-20 മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആണ്‌ ട്വിറ്ററിലൂടെ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത്.

Sarah Taylor and Nat Sciver, in the middle at Guildford during a KSL match, on hearing England men have won the Test. pic.twitter.com/LlNWEy2mIh

— hypocaust (@_hypocaust) August 25, 2019