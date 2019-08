കല്‍പ്പറ്റ: മഴക്കെടുതി ബാധിച്ച വയനാട്ടിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങള്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനിടയില്‍ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം. രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പെട്ടെന്ന് കേറി ചുംബിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനാണ് രാഹുലിനെ ചുംബിച്ചത്. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കൊകൊടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരാള്‍ രാഹുലിന്റെ കവിളില്‍ ചുംബിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

#WATCH A man kisses Congress MP Rahul Gandhi during his visit to Wayanad in Kerala. pic.twitter.com/9WQxWQrjV8

— ANI (@ANI) August 28, 2019