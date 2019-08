ഇസ്ലാമാബാദ്: കശ്മീരിന് പിന്തുണയുമായി തെരുവിലിറങ്ങാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍. അരമണിക്കൂര്‍ എല്ലാ ജോലികളും നിര്‍ത്തിവെച്ച് കശ്മീരിനായി തെരുവിലിറങ്ങണമെന്നാണ് ഇമ്രാന്റെ ആഹ്വാനം. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മളുണ്ടെന്ന സന്ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം നടത്തിയത്.വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 നും 12.30 നുമിടക്കുള്ള അരമണിക്കൂര്‍ സമയത്താണ് പാകിസ്താനികള്‍ കശ്മീരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് തെരുവിലേക്കിറങ്ങുക.

‘കശ്മീരിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉച്ചക്ക് 12 നും 12.30 നും ഇടയില്‍ തെരുവിലേക്കിറങ്ങണം. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കിക്കൊണ്ട് നമ്മള്‍ ഉണ്ടെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത്.”- ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I want all Pakistanis to come out tomorrow 12 noon -12.30 pm to show solidarity with the Kashmiri people and send the Kashmiris in IOK a clear message that the entire Pakistani nation stands in solidarity with them & against Indian fascist oppression, the inhumane 24-day curfew,

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 29, 2019