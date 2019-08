പട്ടാള ടാങ്കിൽ വിവാഹവേദിയിലേക്കെത്തുന്ന വരൻ; ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലാകുന്നു

ബോള്‍ട്ടണ്‍: വിവാഹ വേദിയിലേക്കുള്ള വരവ് കൊണ്ട് ആളുകളെ അമ്പരപ്പിച്ച് ഒരു യുവാവ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബോള്‍ട്ടണിലെ പ്രമുഖ സംരംഭകനായ ജോണ്‍ഗിര്‍ സാദിഖിന്‍റെ മകനാണ് വിവാഹവേദിയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള ടാങ്കിലെത്തിയത്. പട്ടാള ടാങ്കിന് മുകളില്‍ കയറിയിരുന്ന് വാദ്യമേളങ്ങളോടെ വിവാഹ വേദിയിലെത്തുന്ന ജാസ് ജോണ്‍ഗിറിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ബെൻസിലും റോള്‍സ് റോയ്സിലൊന്നുമാവരുത് തന്‍റെ വിവാഹയാത്രയെന്ന് ആദ്യമേ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് \ ജാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം;

This is him actually on the tank as it drives down the street… pic.twitter.com/MSrZ9GXnyH

— AssedBaig (@AssedBaig) August 28, 2019