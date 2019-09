ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: യു.എസ് ഓപ്പൺ ടെന്നീസിലെ നാലാം റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നറി റാഫേൽ നദാൽ. . ദ​ക്ഷി​ണ​കൊ​റി​യ​യു​ടെ ചും​ഗ് ഹി​യോ​ണി​നെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് ന​ദാ​ൽ അ​വ​സാ​ന 16ൽ ഇടം നേടിയത്. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ വാ​ൾ​ക്ഓ​വ​ർ ല​ഭി​ച്ചാ​ണ് ന​ദാ​ൽ മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ എത്തിയത്.സ്കോ​ർ: 6-3, 6-4, 6-2.

6-3, 6-4, 6-2 🇪🇸👊@RafaelNadal surges into R4 after dispatching Chung in Arthur Ashe Stadium…

He awaits the winner of Cilic/Isner!https://t.co/ppwVddwWOA pic.twitter.com/gG2NzcM2Bw

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2019