ചവറ്റുകുട്ടയില്‍ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്; പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ അപമാനിച്ച് യുവതി

മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരേക്കാള്‍ മാന്യര്‍ അമേരിക്കന്‍ ആരാധകരാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്തെത്തിയ നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ അപമാനിക്കുന്ന യുവതിയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. പ്രിയങ്ക ചോപ്രയുടെ ഫോട്ടോ കവര്‍ചിത്രമാക്കിയ മാസിക കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്ക് യുവതി വലിച്ചെറിയുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വീട്ടിലെത്തിയ ഈ മാസിക ചവറ്റുകുട്ടയില്‍ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ Miss Dhaliwal എന്ന ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

This magazine arrived at my house today, I thought it would be best if I trashed it instead of recycling it. #PriyankaChopra 🗑 pic.twitter.com/NMDhOFxnik

— Miss Dhaliwal 🕊 (@SandyTxoxo) August 30, 2019