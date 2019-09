കിംഗ്സ്റ്റണ്‍: വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ അജിന്‍ക്യ രഹാനെയെ ട്രോളി സ്പിന്നര്‍ ആര്‍ അശ്വിൻ. ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പര നേട്ടത്തിന് ശേഷം രഹാനെ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വഴി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. ടീമിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ മികച്ചതായി മറ്റൊന്നുമില്ല. പരമ്പര ജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചതിലും ഏറെ സന്തോഷം എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. എന്നാൽ വിജയാഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഏറെ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് രഹാനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തത്‌. ഇതിന് മറുപടിയുമായി അശ്വിനെത്തി. ”എഴുന്നേറ്റോ..? കോഫി വേണോ..?” എന്നായിരുന്നു അശ്വിന്റെ ചോദ്യം. നിരവധി പേരാണ് ഈ കമന്റിന് മറുപടി നൽകുന്നത്.

Nothing better than contributing to team’s win. Delighted to win the series ✌🏻 pic.twitter.com/OjXprVWV2v

— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) September 3, 2019