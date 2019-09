ന്യൂഡൽഹി: മാല മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ ബൈക്കിൽ നിന്നും വലിച്ച് താഴെയിട്ട് യുവതി. ഡൽഹിയിലെ നന്‍ഗ്ലോയിലാണ് സംഭവം. യുവതികള്‍ റോഡ് മുറിച്ച്‌ കടക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ച്‌ ബെെക്കിലെത്തിയ മോഷ്ടാക്കള്‍ മാല പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ മാല പൊട്ടിച്ചയാളുടെ കെെയില്‍ യുവതി പിടിച്ച്‌ വലിച്ചു. ഇതോടെ ബെെക്കിന്‍റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴെ വീഴുകയും യുവതിയും വഴിയാത്രക്കാരും ചേര്‍ന്ന് മാല പൊട്ടിച്ചയാളെ നന്നായി കെെകാര്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

Viral Video : In Delhi a girl thrashed chain snatcher after he snatched chain from her mother

#ViralVideo pic.twitter.com/XUCAf1sdOv

— IndSamachar (@Indsamachar) September 3, 2019