ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പദ്ധതി ചന്ദ്രയാൻ 2 ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് : ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ വിജയകരം

ബെംഗളൂരു : ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പദ്ധതി ചന്ദ്രയാൻ 2 ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്. വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ രണ്ടാം ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ വിജയകരം. പുലർച്ചെ 3:45നു ഒൻപതു സെക്കൻഡിനുള്ളിലാണ് ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിയത്. ഇതോടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 35 കിലോമീറ്റർ അകലെ മാത്രമാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ഉള്ളത്.

The second de-orbiting maneuver for #Chandrayaan spacecraft was performed successfully today (September 04, 2019) beginning at 0342 hrs IST.

https://t.co/GiKDS6CmxE

