അനുയായിയുടെ മുഖത്ത് പരസ്യമായി അടിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ- വീഡിയോ പുറത്ത്

ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യ തന്റെ അനുയായിയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. മൈസൂരു വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ കണ്ടശേഷം മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി ശിവകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സിദ്ധരാമയ്യ.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കവേ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളോട് സിദ്ധരാമയ്യ കയര്‍ക്കുകയും മുഖത്ത് അടിക്കുകയുമായിരുന്നു. അനുയായിയുടെ വാക്കുകളില്‍ കുപിതനായ സിദ്ധരാമയ്യ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുളളത്. ഇതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് തള്ളുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH: Congress leader and Karnataka's former Chief Minister Siddaramaiah slaps his aide outside Mysuru Airport. pic.twitter.com/hhC0t5vm8Q

— ANI (@ANI) September 4, 2019