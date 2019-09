ഷർട്ട് ധരിക്കാതെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത വിരാട് കോഹ്‌ലിയെ ട്രോളി സോഷ്യൽ മീഡിയ. ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ചാലുള്ള കനത്ത പിഴയും ചേര്‍ത്താണ് ട്രോളന്മാര്‍ പോസ്റ്റില്‍ കമന്റുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ ക്രിക്കറ്റര്‍ പിഴ അടച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയായി എന്ന ക്യാപ്ഷനൊപ്പമാണ് കോഹ്‌ലിയുടെ ചിത്രം പ്രചരിക്കുന്നത്. രോഹിത് ശർമയുടെ ആരാധകരുടെ കൈയ്യിൽ പെട്ട കോഹ്ലി എന്ന രീതിയിലും ട്രോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും 23000 രൂപയാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

As long as we look within, we won’t need to seek anything outside. 💫 pic.twitter.com/CvUVElZwjm

— Virat Kohli (@imVkohli) September 5, 2019