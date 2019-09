ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ തീപിടിത്തം : ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

മുംബൈ : ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ തീപിടിത്തം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ നിന്നും നാഗ്പൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ പൂനെ-അഹമ്മദ്നഗർ ദേശീയപാതയിൽ രാംവാടി ഒക്‌ട്രോയി നാകയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ അപകടം വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Maharashtra: A bus travelling from Pune to Nagpur caught fire near Ramwadi Octroi Naka on Pune-Ahmednagar Highway, today. All 29 passengers travelling in the bus have been rescued. pic.twitter.com/D1WQ6CfkkB

— ANI (@ANI) September 5, 2019