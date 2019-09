ഡോറിയാന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീകരദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറൽ; ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയതെങ്ങനെയെന്നുള്ള രഹസ്യം പുറത്ത്

ന്യൂയോർക്ക്: ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷനിലിരുന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പകർത്തിയ ഡോറിയാന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീകരദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഇവർ ഡോറിയാന്റെ വഴിയും ശക്തിയുമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ആണ് ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത്.

The eye of #HurricaneDorain is dreadful. pic.twitter.com/5IH5gwRrQb

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe. pic.twitter.com/6vejLDPJHF

— Christina H Koch (@Astro_Christina) September 2, 2019