ചന്ദ്രയാൻ 2 ദൗത്യം 95% വിജയമെന്ന് ഐഎസ്ആർഓ

ബെംഗളൂരു : ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഇതുവരെ 90 മുതൽ 95% വരെ വിജയമെന്ന് അറിയിച്ച് ഐഎസ്ആർഓ. ആറു വർഷത്തിലധികം ഓർബിറ്ററിന് ആയുസുണ്ടാകും. നേരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിലും കൂടുതലാണിതെന്നും, ഏഴു വർഷം ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുമെന്നും ഐഎസ്ആർഓ വ്യക്തമാക്കി.

Indian Space Research Organisation: The success criteria was defined for each&every phase of the mission & till date 90 to 95% of the mission objectives have been accomplished & will continue contribute to Lunar science , notwithstanding the loss of communication with the Lander. pic.twitter.com/yIlwhfpnPw

— ANI (@ANI) September 7, 2019