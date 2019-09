ബെംഗളൂരു : ച​ന്ദ്ര​യാ​ന്‍-2 ദൗത്യവുമായി ബന്ധപെട്ടു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെയ്യും. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഐ​എ​സ്‌ആ​ര്‍​ഒ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ല്‍​ നിന്ന് രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നായിരിക്കും അദ്ദേഹം രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന് വാ​ര്‍​ത്താ ഏ​ജ​ന്‍​സി​യാ​യ എ​എ​ന്‍​ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Indian Space Research Organisation (ISRO): Prime Minister Narendra Modi will address the nation from ISRO Control Centre, today (September 07, 2019) at 8 AM. (file pic) pic.twitter.com/HFHR3gHzM7

ച​ന്ദ്ര​നി​ല്‍ സോ​ഫ്റ്റ് ‌ലാ​ന്‍​ഡിം​ഗ് നടത്തവേ വിക്രം ലാന്‍ഡറുമായുള്ള സി​ഗ്ന​ല്‍ ബ​ന്ധം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഐ​എ​സ്‌ആ​ര്‍​ഒ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ നിരാശയിലായ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചും ധൈര്യം പകർന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതുവരെ എത്തിയത് ചെറിയ നേട്ടമല്ല. രാജ്യം നിങ്ങളെ ഓര്‍ത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. ധീരമായി മുന്നേറുക. നിങ്ങളിലൂടെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ പഠിച്ചു. ഉയര്‍ച്ചയും താഴ്ചയും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും . പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുകയെന്നും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ സമീപമെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

India is proud of our scientists! They’ve given their best and have always made India proud. These are moments to be courageous, and courageous we will be!

Chairman @isro gave updates on Chandrayaan-2. We remain hopeful and will continue working hard on our space programme.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2019