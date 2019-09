വിശന്നപ്പോൾ മൂന്ന് വയസുകാരി നേരെ പോയത് ബാറിലേക്ക്; സംഭവം ഇങ്ങനെ

വിശന്നപ്പോൾ മൂന്ന് വയസുകാരി ബാറിലേക്ക് പോയതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. മില ആന്‍ഡേഴ്‌സൺ എന്ന കുട്ടിയാണ് ബാറിലേക്ക് പോയത്. ക്രൊയേഷ്യയില്‍ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയതാണ് മിലയുടെ കുടുംബം. മാതാപിതാക്കളായ ബെന്‍, സോഫി എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് മില എത്തിയത്. പുറത്ത് കറങ്ങാനിറങ്ങിയ ബെന്നും സോഫിയും മിലയ്ക്കുള്ള പാല്‍ എടുക്കാന്‍ മറന്നു. ഇതിനിടെ മിലക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. ബാ​ഗിൽ പാല്‍ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായ മില നേരെ ബാറിലേക്ക് വെച്ചുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബാറിൽ നിന്ന ജീവനക്കാരനോട് ഒരു കുപ്പിയില്‍ പാല്‍ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പാൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എങ്കിലും തന്നാൽ മതിയെന്ന് പെൺകുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുകയാണ്.

My daughter is actually something else. We told her there was no milk in the baby bag so she got out the pool and took herself to the bar to go and ask for some and the bar staff actually served her a glass 😂😂 pic.twitter.com/AxhKZK1Soj

— Ben Anderson (@IAmBenAnderson) August 26, 2019