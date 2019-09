വാഷിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ട് ദൗത്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇസ്‌റോയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി അമേരിക്കന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ നാസ. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലിറങ്ങാനുള്ള ഇസ്രോയുടെ ശ്രമം അഭിനന്ദിച്ചാണ് നാസയുടെ ട്വീറ്റ്. ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ടിന്റെ യാത്ര ഏറെ പ്രചോദനം നല്‍കുന്നതാണെന്നും ഭാവിയില്‍ ഇസ്രോയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാമെന്നും നാസ ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ വിക്രം ലാന്‍ഡറുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും അടുത്ത 14 ദിവസം ഇത് തുടരുമെന്നും ഇസ്രോ ചെയര്‍മാന്‍ കെ ശിവന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ALSO READ:കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിയ്ക്കലിന് പ്രധാന വാഹനിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കെതിരെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസ് എടുത്തു

Space is hard. We commend @ISRO’s attempt to land their #Chandrayaan2 mission on the Moon’s South Pole. You have inspired us with your journey and look forward to future opportunities to explore our solar system together. https://t.co/pKzzo9FDLL

— NASA (@NASA) September 7, 2019