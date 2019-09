അബുദാബി: ഈ വര്‍ഷത്തെ അവധി ദിനങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി യുഎഇ ഫെഡറല്‍ അതോരിറ്റി ഫോര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഹ്യൂമണ്‍ റിസോഴ്സസ്. പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ നേരത്തെയുള്ള അറിയിപ്പില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്ഥമായി നവംബര്‍ 30 ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും സ്മരണ ദിനം. ഡിസംബര്‍ ഒന്ന്. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നുസ്മരണ ദിനമായി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. അതിനാൽ പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകള്‍ക്ക് നവംബര്‍ 30 അവധിയായിരിക്കും. നബിദിനത്തിലും (അറബി മാസം റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ – 12) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ നവംബര്‍ 30 രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിലും ഡിസംബര്‍ രണ്ട്, മൂന്ന് തീയ്യതികളില്‍ യുഎഇ ദേശീയ ദിനത്തിനും അവധി ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ

Official Holidays in UAE pursuant to Cabinet Resolution No. (37) of 2019 pic.twitter.com/cxLOQU1uoi

— FAHR (@FAHR_UAE) September 8, 2019