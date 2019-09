ഡൊറിയാന്‍ കൊടുങ്കാറ്റ്: കാനഡയിൽ ജനങ്ങൾ ഭീതിയിൽ

ഹാലിഫാക്‌സ്: ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ഡൊറിയാന്‍ കൊടുങ്കാറ്റ് കാനഡ തീരം തൊട്ടു. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ 4.5 ലക്ഷത്തോളം വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി താറുമാറായി. നോവ സ്‌കോട്ടിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഹാലിഫാക്‌സില്‍ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകർന്നു. കൂടാതെ മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീഴുകയും ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രാദേശിക സമയം ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞുവീശിയത്.

#BREAKING : Canada – A construction crane has collapsed in Halifax . Meanwhile over 200,000 in Nova Scotia are without power as Category 2 Hurricane Dorian storms through the region. #halifax #DorianNS

കൊടുംങ്കാറ്റിനെത്തുടർന്ന് ശക്തമായ മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാലിഫാക്സിൽ ഇതുവരെ നൂറ് സെന്റീമീറ്റർ മഴ പെയ്തതായും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയോടെ മഴ കനക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനമെന്നും ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

Just received a briefing with @HarjitSajjan, @RalphGoodale and @CDS_Canada_CEMD about the latest information on Hurricane Dorian. The safety of Canadians is our number one priority and we’re ready to help Atlantic Canada through this storm.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 7, 2019