നഖം വെട്ടാന്‍ നെയില്‍ കട്ടര്‍ എടുത്തതും നായക്കുട്ടി ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണു; മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കാറിന് വേണ്ടി ഇനി ആരും മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

നഖം വെട്ടാന്‍ നെയില്‍ കട്ടര്‍ എടുത്തതും ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുന്ന നായക്കുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. നായക്കുട്ടിക്ക് നഖം വെട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അതിന്റെ ചേഷ്ടകളിലൂടെ വ്യക്തമാണ്. കൈ പിടിച്ച് നഖം വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയതും നായ താഴെ വീണു. നഖം വെട്ടാതിരിക്കാന്‍ നായക്കുട്ടി കാണിച്ച അടവ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച നടനുള്ള ഓസ്കാറിന് വേണ്ടി ഇനി ആരും മത്സരിക്കേണ്ടിവരില്ലെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വീഡിയോ കാണാം;

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ

— ℝ𝕒𝕤𝕙𝕠𝕟𝕒 (@Rashona) September 6, 2019