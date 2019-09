ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങി; ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഫങ്ക്ഷനിൽ കാർ പാഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ , വീഡിയോ കാണാം

ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഫങ്ക്ഷനിൽ കാർ പാഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. വാഹനം ഓടിക്കുന്നയാൾ തല താഴ്ത്തി ഉറങ്ങുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. വളരെ അപകടകരമായ സാഹസം എന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട പലരും പറയുന്നത്.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019