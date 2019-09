കാബൂൾ : ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു കുഷ് മേഖലയിൽ റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 5.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നു ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:52നായിരുന്നു സംഭവം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

India Meteorological Department (IMD): An earthquake of magnitude 5.0 on the Richter scale, struck Hindu Kush region of Afghanistan, at 2:52 pm, today.

— ANI (@ANI) September 12, 2019