ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ര്‍ ജ​ന്‍​മം കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഉ​ന്ന​ത​രാ​ണെ​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ര്‍ ഓം ​ബി​ര്‍​ള​യു​ടെ പ​രാ​മ​ര്‍​ശ​ത്തിനെതിരെ കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ക​പി​ല്‍ സി​ബ​ല്‍. ഈ ​മ​ന​സ്ഥി​തി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ജാ​തി വ്യ​വ​സ്ഥ വ​ള​ര്‍​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നാ​യ​ത് കൊ​ണ്ട​ല്ല പകരം ലോ​ക്സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​റാ​യത് കൊ​ണ്ടാ​ണു ബി​ര്‍​ള ബ​ഹു​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ കോ​ട്ട​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന അ​ഖി​ല ബ്രാ​ഹ്മ​ണ മ​ഹാ​സ​ഭാ ച​ട​ങ്ങി​ലാ​യി​രു​ന്നു ബി​ര്‍​ള ബ്രാ​ഹ്മ​ണർ ഉന്നതരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. മ​റ്റു സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ള്‍​ക്കു വ​ഴി കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​ല്‍ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ സ​മു​ദാ​യം എ​പ്പോ​ഴും മി​ക​വു പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന പങ്ക് അ​വ​ര്‍ വ​ഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ​ന്നും ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ല്‍ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ര്‍ വ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വ​ര്‍​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ അ​ര്‍​പ്പ​ണ ബോ​ധ​വും സേ​വ​ന മ​നോ​ഭാ​വ​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​നു കാ​ര​ണമെന്നും ബാ​ഹ്മ​ണ​ര്‍ ജന്മ​നാ​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

Om Birla : Speaker Lok Sabha said :

“ Brahmins are held in high regard by virtue of birth “

It is this mindset that caters to a caste ridden unequal India

We respect you Birlaji not because you are a Brahmin but because you are our Speaker in Lok Sabha

— Kapil Sibal (@KapilSibal) September 11, 2019