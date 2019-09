കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്നൊരു നിമിഷം ഓർത്തെടുത്ത് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ

മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണാശംസ നേരുന്നതിനിടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ നിന്നൊരു നിമിഷം കൂടി ഓര്‍ത്തെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ. കാലു കൊണ്ട് തന്റെ രേഖാചിത്രം വരച്ച് സമ്മാനിച്ച പാലക്കാട് ആലത്തൂര്‍ സ്വദേശി പ്രണവിനെയാണ് സച്ചിൻ ഓർത്തത്. നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജന്മനാ കൈകളില്ലാത്ത പ്രണവ് കാലുകൊണ്ടുള്ള തന്റെ കലാസൃഷ്ടിയുമായി സച്ചിനെ കാണാനെത്തിയത്. സച്ചിന്റെ ഒരു രേഖാചിത്രമാണ് പ്രണവ് വരച്ചത്.

Happy Onam to everyone.

May this festive season bring joy & prosperity to all!

During my recent visit, I had a special interaction with Pranav, an artist who sketches with his legs & I am just amazed by his drive & motivation.

This, to me, truly symbolizes the Spirit of Kerala! pic.twitter.com/bCfUMy76wu

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 11, 2019