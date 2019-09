ന്യൂഡൽഹി: വിരാട് കോലിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ കോർത്തു പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അനുഷ്‌ക. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി അരുൺ ജെയ്റ്റി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ, സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുതിയ പവലിയന് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ പേരും നൽകിയിരുന്നു.

കോലിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ കോലിയുടെ കൈ കോർത്തുപിടിച്ച് അനുഷ്‌ക ചുംബിച്ചിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്.

Cute! @AnushkaSharma and @imVkohli caught in an adorable moment during an event in Delhi. pic.twitter.com/C3siyPkWFH

— Filmfare (@filmfare) September 12, 2019