അഹമ്മദാബാദ്: ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ പരമാവധി എത്രപേര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാകും, മൂന്നോ നാലോ പേര്‍ക്ക് മാത്രമേ കയറാന്‍ കഴിയൂ എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം. കാരണം ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് നഗരത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ കാഴ്ച ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നും നാലുമൊന്നുമല്ല 20 കുട്ടികളാണ് ഓട്ടോയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിയത്.

പോലീസിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ പിടിയിലായത്. സൂറത്ത് ചൗക് ബസാര്‍ മേമോന്‍ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൂറത്തിലെ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആലാവുദ്ദീന്‍ സന്ദിയാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൈയ്യോടെ പൊക്കിയത്. ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ എണ്ണമെടുത്താണ് സന്ദി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പുറത്തു വിട്ടത്.

In yet another incident highlighting how transporters are risking the lives of schoolkids, a Surat traffic cop spotted an autorickshaw with 20 children stuffed inside it.

