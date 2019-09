ഹൈദരാബാദ്: ഗാര്‍ഹിക പീഡന കേസില്‍ ന്യായാധിപനെ വെട്ടിലാക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ഹൈദരാബാദ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് നൂതി റാം മോഹന്‍ റാവുവിനെയും ഭര്‍ത്താവിനെയും അമ്മായിയമ്മയെയും വെട്ടിലാക്കുന്ന മര്‍ദ്ദന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത് മരുമകള്‍ സിന്ധു ശര്‍മ്മയാണ്. വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന മരുമകളെ അമ്മായി അമ്മയും മറ്റൊരു സ്ത്രീയും തടയുന്നുണ്ട്, ഇതിനിടെ മർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന മകനെ ജഡ്ജി പല പ്രാവശ്യം തടയുകയും പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

