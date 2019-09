ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: ഡ​ല്‍​ഹി ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി സ​ത്യേ​ന്ദ​ര്‍ ജ​യ്നി​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ മോ​ഷ​ണം. സ​ര​സ്വ​തി വി​ഹാ​റി​ലെ വീ​ട്ടിലാണ് കള്ളൻ കയറിയത്. മോ​ഷ​ണശ്രമത്തിന്റേതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചില ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ എടുത്താണ് കള്ളന്മാർ ഇത്രയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും ഡ​ല്‍​ഹി പോ​ലീ​സി​നെ ക​ള്ള​ന്‍​മാ​ര്‍​ക്കു ഭ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. സം​ഭ​വം പോ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നു മു​തി​ര്‍​ന്ന പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

Read also: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത : ശക്തമായ മിന്നലിനും സാധ്യത : വിവിധ ജില്ലകളില്‍ അലര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Theft in my house at Saraswati Vihar. All floors searched thoroughly for hours. Anti social element and thieves have no fear of @DelhiPolice . pic.twitter.com/1JBkaa25NL

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) September 22, 2019