ഗ്വാളിയോര്‍: വ്യോ​മ​സേ​ന​ വി​മാ​നം ത​ക​ർ​ന്നു വീണു. പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ ര​ക്ഷ​പെ​ട്ടു. നിത്യേനയുള്ള നിരീക്ഷണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന മിഗ് 21വിമാനമാണ് ഗ്വാളിയോറിലെ വ്യോമസേന താവളത്തിന് സമീപം തകർന്നു വീണത്.

Madhya Pradesh: MiG 21 Trainer aircraft of the Indian Air Force crashed in Gwalior, today. Both the pilots, including a Group Captain and a squadron leader, managed to eject safely. pic.twitter.com/Gdmik5RhTN

— ANI (@ANI) September 25, 2019