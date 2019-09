കൊറിയ ഓപ്പണിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു : സിന്ധുവിന് പിന്നാലെ സൈനയും പുറത്തേക്ക്

സോൾ :കൊറിയ ഓപ്പണ്‍ സൂപ്പര്‍ 500 ബാഡ്മിന്റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു. ലോക ചാമ്പ്യന്‍ പി വി സിന്ധുവിന് പിന്നാലെ സൈ നെഹ്‌വാളും പുറത്തേക്ക്. ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കിം ഗാ ഉന്നിനെതിരെ ആദ്യ ഗെയിം 21-19ന് സ്വന്തമാക്കിയ സൈനയ്ക്ക് രണ്ടാം ഗെയിം 18-21ന് നഷ്ടമായി. മൂന്നാം ഗെയിമില്‍ 1-8ന് പിന്നില്‍ നില്‍ക്കെ പരിക്കേറ്റു, ഇതോടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാവാതെ സൈന പിന്‍മാറുകയായിരുന്നു.

Korea Open:

Saina Nehwal concedes the 1st round match due to injury against Kim Ja Eun. She was trailing 21-19, 18-21, 1-8.

END of Indian challenge in Women's Singles! #KoreaOpenSuper500 pic.twitter.com/sj2tVU8VEl

