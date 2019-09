ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ തട്ടിയെടുത്തു. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹിയിൽ സൗ​ത്ത്-​ഈ​സ്റ്റ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഒ​ക്‌​ല​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. ഗോ​വി​ന്ദ്പു​രി സ്വ​ദേ​ശി​യും ജെ​കെ 24*7 ന്യൂ​സ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക രാ​ധി​ക​യു​ടെ ഫോ​ണാ​ണ് മോഷ്ടിച്ചത്. വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ഒ​ക്‌​ല​യി​ലെ ഡ​ബ്ല്യു ബ്ലോ​ക്കി​ൽ വച്ച് ഫോ​ൺ തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. യു​വ​തി ഇ​വ​രെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പോ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

വീഡിയോ ചുവടെ :

#WATCH Delhi: Two bike-borne snatchers snatch mobile phone of a woman journalist in Okhla area. (Source: CCTV footage) (23.09.2019) pic.twitter.com/TC8PAtC7kt

