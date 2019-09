കൊല്ലം: പശ്ചിമ തീരത്ത് ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്. എന്നാല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നാവികസേനാ വിഭാഗം ഏത് ആക്രമണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ര​ദേ​ശ, സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ഭീ​ക​ര​ര്‍ ക​ച്ച്‌ മു​ത​ല്‍ കേ​ര​ളം​വ​രെ നീ​ണ്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ന​ട​ത്തുന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊല്ലത്ത് അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.

പു​ല്‍​വാ​മ സം​ഭ​വ​ത്തി​നു ഏ​താ​നും നാ​ളു​ക​ള്‍​ക്ക് ശേ​ഷം പാ​കി​സ്ഥാ​നി​ലെ ബാ​ലാ​ക്കോ​ട്ടി​ല്‍‌ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി വ്യോ​മ​സേ​ന ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രെ​യും ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ ന​മ്മ​ളെ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍​ക്ക് നി​ത്യ​നി​ദ്ര ന​ല്‍കുമെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് പറയുകയുണ്ടായി.

Defence Min Rajnath Singh in Kollam, Kerala: We’re committed to maritime&coastal security of Kerala. We can’t ignore the possibility of an attack by terrorists from our neighbouring country in coastal area. I want to assure you that Indian Navy is capable to avert such incident. pic.twitter.com/xHBqv50OPI

— ANI (@ANI) September 27, 2019