ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ : ഒരു തീവ്രവാദിയെ സൈന്യം വധിച്ചു

ശ്രീനഗർ : സൈനികരും തീവ്രവാദികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗന്ധർബാലിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ഒരു തീവ്രവാദിയെ സൈന്യം വധിച്ചു. നിരവധി ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Northern Command, Indian Army: One terrorist killed in Ganderbal. Weapon & warlike stores recovered. Joint operation in progress. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/gLXCg5EEuh

— ANI (@ANI) September 28, 2019