ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക്: ഭീ​ക​ര​ത​യ്ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച്‌ പോരാടാനുറച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഷെ​യ്ക് ഹ​സീ​ന​യു​മാ​യി ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനമായത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലേ​ക്ക് ഷെ​യ്ക് ഹ​സീ​ന​ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ന്ദ​ര്‍​ശ​ന​ത്തി​ന് മോ​ദി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

MEA on PM Narendra Modi’s meeting with Bangladesh PM Sheikh Hasina in New York: The leaders reiterated their zero tolerance approach to terrorism & violent extremism, and agreed that a strong partnership in security had built trust & mutual confidence between the two countries. pic.twitter.com/SijkiFro0B

— ANI (@ANI) September 27, 2019