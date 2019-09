മുംബൈ : പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടൻ വിജു ഖോട്ടെ(78) അന്തരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറാത്തി നാടകവേദിയില്‍ ഏറെക്കാലം സജീവമായി നിന്ന ശേഷമാണ് ചലച്ചിത്രരംഗത്തെത്തിയത്.

Veteran actor Viju Khote passes away in Mumbai. He was 77 years old. pic.twitter.com/qL8XA2XXmr

— ANI (@ANI) September 30, 2019